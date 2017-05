Herkennen hersenbloeding is van levensbelang

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 14 mei 2017, 23:25 uur | update: maandag 15 mei 2017, 09:14 uur

UTRECHT - "Zeg eens eerlijk: heeft u er ooit over nagedacht wat u doet als iemand in uw omgeving een hersenbloeding krijgt? Of wat als het u zélf treft? Zou u het überhaupt herkennen?" Aan het woord is Margreet, die deze week door de provincie rijdt met Yvonne. De nu 54-jarige Yvonne kreeg twee jaar geleden een hersenbloeding in de badkamer. Zelf dacht ze dat ze 'gewoon' moe was. Ze kroop in bed, sliep er een nachtje over en pas de volgende ochtend vond één van haar zonen de situatie toch wel zo apart dat hij de huisarts belde.



"Van een gezonde vrouw van net 50 met een baan en tienerzonen, kwam in terecht in een revalidatiecentrum. Ik kon er moeilijk aan wennen dat ik verlamd was. Het maakt me nog altijd heel verdrietig", vertelt Yvonne tijdens de busrit van haar dagbesteding naar huis. "Ik zag er anders uit, ik kon veel niet meer, maar van binnen voelde ik me gewoon nog hetzelfde. Dat snapte niemand. Ik zelf ook niet."



Nu gaat het goed met Yvonne. Ze loopt weer, zorgt voor zichzelf en haar tienerzonen en heeft dagbesteding gevonden bij de Boogh in Leidsche Rijn. Ze wilde graag haar verhaal vertellen om te laten zien wat hard werken voor haar heeft betekent: "mijn familie dacht dat ik voor altijd in een rolstoel zou zitten".



En die hersenbloeding? Die herkent u zó: https://www.hartstichting.nl/beroerte/herkennen-signalen







