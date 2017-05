Muziek in de trein: wat mag wel en wat mag niet?

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 15:35 uur | update: 16:42 uur

UTRECHT - De NS heeft de regels over muziek in de trein en op het perron nog eens extra onder de aandacht gebracht. Het Utrechtse bedrijf treedt regelmatig op tegen muzikanten, straatartiesten of orkestjes die het station als podium gebruiken. Zo werd de Haagse meidenband Luminize onlangs nog weggestuurd uit de stationshal van Utrecht Centraal.



Volgens de NS is het niet zo dat er helemaal geen muziek gemaakt mag worden in de trein of op een perron. ,,Als bijvoorbeeld een gezelschap in de trein onderweg is naar een verjaardagsfeest, dan laten we de mensen uiteraard even 'Lang zal ze leven' zingen. Of toen na de aanslag op Brussel Airport vliegreizigers per trein uitweken naar Schiphol, lieten we hen ook uiteraard een spontaan aangeheven lied van John Lennon zingen."



Maar dat wil niet zeggen dat alles toegestaan is, benadrukt het Utrechtse bedrijf. "Als we zien dat gedrag hinderlijk is, zoals bij denigrerende liedjes, treden we wel op. En ditzelfde geldt voor muzikanten die door de trein trekken en geld vragen. Reizigers vinden dat vervelend en melden dit geregeld aan het personeel. Ook door lichaamstaal kun je zien of reizigers een situatie waarderen of niet."



Als een optreden in de trein tegen de regels is, dan kan een boete volgen. "Als het om spontane acties gaat zullen we eerst vragen ermee te stoppen. Helpt dat niet dan kunnen we een combi-bon uitschrijven van 90 euro of mensen de trein uit zetten. Bij orkestjes geven we meteen een bon. Zij trekken meestal in georganiseerd verband door het land, net als bedelaars, met alleen als doel geld te verdienen."



Ook voor muzikanten op het station, zoals de bandleden van Luminize, kan een optreden vervelend uitpakken. "Ook hier geldt dat we de beleving van reizigers voorop stellen. Wij weten dat zij in de haast om hun trein te halen vaak geen behoefte hebben aan muzikanten die ook nog eens om geld vragen. Ook kunnen artiesten loopstromen belemmeren."



De NS regelt soms ook zelf muziekoptredens op stations. Het bedrijf erkent dat over smaak niet te twisten valt en dat ook zij probeert relkenming te houden met alle reizigers.



"Als iemand keihard op de toetsen van de stationspiano ramt en mensen geŽrgerd langslopen, gaat de klep van de piano even dicht en op slot. En uiteraard willen we ook niet dat hij vernield of besmeurd wordt. Meestal is hiervan ook geen sprake en kijken passanten glimlachend op als ze iemand op de piano horen spelen", aldus de NS.









