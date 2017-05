Leusden wandelgemeente van het jaar: "Je kunt er ontzettend mooi wandelen"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 16:02 uur | update: 16:49 uur

Foto: RTV Utrecht

LEUSDEN - Wandelaars kunnen het beste uit de voeten in Leusden. Het dorp won vanmiddag de prijs voor wandelgemeente van het jaar. De wandelkrant Te Voet reikt de prijs elk jaar uit. Leusden heeft Apeldoorn en Alkmaar achter zich gelaten.



"Leusden blijkt het toch erg goed voor elkaar te hebben voor de wandelaar. We hebben hier de mooiste route beoordeeld, maar we hebben ook gekeken naar wat Leusden allemaal doet voor wandelaars. Het gaat dan bijvoorbeeld om het regelen duwmaatjes voor mensen in een rolstoel, zodat zij ook kunnen genieten van het landschap. Ook zijn er nieuwe paden aangelegd", zegt Te Voet tegen RTV Utrecht.



AANTREKKELIJK

Volgens Te Voet ligt Leusden erg gunstig en zijn er veel aantrekkelijke wandelpaden te vinden. "De route die we hebben beoordeeld loopt langs Hoeve Groot Zandbrink, maar Leusden heeft natuurlijk ook Landgoed Den Treek en Kasteel Stoutenburg. Dat zijn ontzettend mooie wandelingen die je kunt doen."



De wandelkrant sluit niet uit dat de titel meer wandelaars naar Leusden kan trekken. "Ik heb gehoord dat de gemeente nog meer budget wil vrijmaken voor de wandelaars en dat ondernemers de titel aangrijpen om er meer mee te doen, zodat er meer toeristen naar Leusden komen."



CAMPAGNE

CDA-raadslid en fanatiek wandelaar Gerrit Kroeze is twee jaar bezig geweest om Leusden aan te melden voor de wedstrijd. Inwoners voerden daarna campagne om de titel te kunnen winnen en dat was dus met succes.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht