Buurtbewoners kunnen meedoen met zonnedak Hoograven

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 16:32 uur | update: 17:26 uur

Opening van het Buurtstroomproject Foto: Nina van Oostrum

UTRECHT - Op het dak van Kringloopstichting de Arm in Hoograven zijn 250 zonnepanelen geÔnstalleerd. Buurtbewoners kunnen investeren in de panelen en daarna ook profiteren van het rendement.



De zonne-installatie op het dak wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. Een elektriciteitsmeter houdt bij hoeveel stroom er is opgewekt. De opbrengst wordt verdeeld onder de deelnemers aan het Buurtstroomproject. Deelnemers moeten wel in de buurt wonen.



Het zonnedak in Hoograven is het eerste collectieve zonnestroomproject in Utrecht. De bedoeling is dat er meer volgen.



STADHUIS

GroenLinks meent dat ook het dak van het Utrechtse Stadhuis vol moet komen te liggen met zonnepanelen. GroenLinks-raadslid Steven de Vries wil de komende renovatie aangrijpen om het gebouw nog duurzamer te maken. Die renovatie staat gepland voor de zomer van 2018.



GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeente het goede voorbeeld geeft.







-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht