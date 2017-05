Amersfoortse jongeren vissen plastic uit de Eem

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 17:23 uur | update: 17:34 uur

AMERSFOORT - De Eem bij Amersfoort is weer een stukje schoner. Tientallen jongeren hebben er plastic afval uit het water gevist. Ze deden mee aan een schoonmaakactie op de Eem.



De boten komen uit Amsterdam, waar vaker gevist wordt op afval in het water. In Amersfoort zijn ook vaker schoonmaakacties, maar nooit op het water.



"Het Eemplein is schoon, maar in het water ligt gewoon te veel zwerfafval en dat moet opgeruimd worden. Het toeristisch seizoen komt er weer aan en het ziet er toch beter uit als het water schoon is", stelt organisator Match Point.



Het afval dat gevonden is wordt gerecycled. In Amsterdam worden er uiteindelijk skateboards en meubels van gemaakt.



