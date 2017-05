Monteur verruilt bus voor bakfiets in Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 17:16 uur | update: 17:37 uur

Een monteur op een bakfiets. Foto: RTV Utrecht/Bernadette Keijzer

UTRECHT - Monteurs van drie verschillende bedrijven rijden niet meer door de Utrechtse binnenstad met een vervuilende bestelbus, maar op een elektrische bakfiets. Het is een proef van de gemeente om de stad groener te maken.



Jorick Bax is monteur bij Douwe Egberts en hoopt met de bakfiets de drukte op de weg te kunnen vermijden. "Het staat altijd vast", zegt hij over het verkeer op in de binnenstad. ,,Of je om negen uur 's ochtends of een uur 's middags rijdt. Dag in dag uit."



De komende maanden rijden vier elektrische bakfietsen door de stad. "Het gaat om de kleine stappen", zegt Lot van Hooijdonk, wethouder van duurzaamheid en milieu. "Ik vind dit een mooi en duurzaam initatief."



De monteurs hopen met de bakfiets sneller op locatie te zijn en meer klanten te kunnen helpen. Als de testfase goed verloopt, gaat de gemeente kijken of er meer elektrische bakfietsen door de binnenstad kunnen rijden.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht