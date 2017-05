Oudewater klaar voor Drakenbootfestival

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 17:30 uur | update: 17:51 uur

Foto: RTV Utrecht / Anne-Marie Verhagen

OUDEWATER - Oudewater maakt zich op voor het allereerste Drakenbootfestival in de gemeente. Zaterdag nemen peddelaars in boten van twaalf meter lang het tegen elkaar op.



"Uiteindelijk doen zestien teams mee van twintig personen. En nog een paar honderd man langs de kant die ons supporteren. Het gaat twee aan twee, ongeveer tweehonderd meter. Eerst in poules en dan de kruisfinales. We hebben bier en broodjes, en iedereen is welkom om te komen kijken", aldus een deelnemer.



Het idee voor het festival kwam van Jeroen Hotze. Hij kocht ooit een drakenboot en maakte vervolgens heel Oudewater enthousiast.



KAMPIOEN

Het team van Oudewater won zelfs de derde prijs op de Nationale Kampioenschappen Drakenbootracen. Maar daarvoor moet flink worden getraind. En daarom bouwde Jeroen een drakenboottraingsbak. Het is de enige in de hele wereld.



Hotze: "We hebben een drakenboot nagebouwd. In plaats van twintig man kunnen er twaalf in. Er zit een dubbele vloer in dus het water kan rond stromen. En die boot ligt vast in de containerbak en zo kunnen we ook peddelen."



Het startschot van de eerste race is zaterdagmiddag om 12.30 uur. Het winnende team krijgt een wildcard om mee te varen op het NK Drakenbootvaren in Amsterdam.



