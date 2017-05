Utrecht Centraal korte tijd ontruimd door rook bij Burger King

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 18:08 uur | update: 18:54 uur

UTRECHT - De stationshal van Utrecht Centraal is vanavond korte tijd ontruimd geweest. Iemand drukte aan het eind van de middag ter hoogte van spoor acht een brandalarm in. Daardoor werd het ventilatiesysteem bij de Burger King uitgeschakeld. Omdat daar nog wel hamburgers werden gebakken, ging door de rook die daarbij vrijkwam ook daar het alarm af.



Er was uiteindelijk weinig aan de hand en daardoor kon de ontruiming snel gestaakt worden, zegt de brandweer tegen RTV Utrecht. Er was dan ook geen rookschade en er raakte niemand gewond.



Via Twitter laten reizigers weten dat de in- en uitcheckpoortjes tijdelijk niet werken. Volgens de NS komt dat doordat het brandalarm is afgegaan. Medewerkers van het bedrijf houden daar rekenening mee, meldt het bedrijf via Twitter.



