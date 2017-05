Auto met bejaarde vrouw ramt muur in Baarn

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 19:10 uur | update: 19:10 uur

De muur raakte beschadigd. Foto: Caspar Huurdeman

BAARN - In Baarn heeft een bejaarde vrouw met haar auto een pui geramd. De bestuurster en haar man, die beide ook in het beschadigde appartementencomplex wonen, kwamen met de schrik vrij.



Het lijkt erop dat de vrouw achteruit wilde rijden en toen de macht over het stuur verloor.



De schade aan de muur is groot. Een aannemer is al begonnen met herstelwerkzaamheden.



