Hofpoort stopt met nachtelijke Spoedeisende Hulp

Foto: RTV Utrecht

WOERDEN - De Spoedeisende Hulp bij het Hofpoort Ziekenhuis in Woerden gaat over drie weken 's nachts dicht. PatiŽnten worden voortaan met de ambulance naar het St. Antonius in Utrecht of Nieuwegein gebracht. Dat schrijft het ziekenhuis op haar website.



Volgens het Hofpoort is het is niet haalbaar om voor gemiddeld twee patiŽnten per nacht een volledige bezetting voor spoedzorg paraat te hebben. "Door personeelstekort in de zorg is die bezetting in de nacht niet meer te organiseren en richten we vanaf 1 juni de spoedzorg anders in. De Huisartsenpost hanteert al langer deze openingstijden, deze gelden vanaf straks ook voor de Spoedeisende Hulp."



In Woerden vinden inwoners al langer dat hun ziekenhuis wordt uitgekleed. Zo moeten Woerdenaren voor de huisartsenpost 's nachts al een jaar of vier naar Utrecht.



