14 miljoen voor tegengaan zelfdoding op spoor

UTRECHT - Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu trekt 14 miljoen euro uit voor extra maatregelen om zelfdodingen op het spoor tegen te gaan. Dijksma meldt dat proeven met hekken, antiloopmatten en borden die verwijzen naar 113 Zelfmoordpreventie een behoorlijk effect hebben gehad.



Volgens haar hebben de maatregelen geleid tot een afname van 30 tot 40 procent van het aantal dodelijke incidenten op proeflocaties. De aanpak wordt daarom ook op andere plekken langs het spoor voortgezet. Het Utrechtse ProRail ontwikkelt bovendien maatregelen voor overwegen, waar veel zelfdodingen plaatsvinden. Het gaat daarbij onder meer om cameratoezicht op afstand.



TRAGEDIES

Ieder jaar plegen zo'n tweehonderd mensen zelfmoord op het spoor. Naast de tragedies voor alle betrokkenen, zorgt het jaarlijks ook voor ongeveer een miljoen vertraagde reizen. De kosten voor spoorbedrijven en de reiziger bedragen bij elkaar opgeteld 63 miljoen euro.



Dijksma schrijft in een brief aan de Tweede Kamer verder dat het veel tijd kost om een zelfdoding op het spoor af te handelen. Het is daarom de bedoeling dit terug te brengen van ongeveer 2,5 uur naar 1,5 uur.



CAMERA

Dat moet onder meer mogelijk worden door treinen en het spoor sneller te reinigen en de mensen die een rol spelen bij de afhandeling sneller ter plekke te krijgen. Ook camera's aan de voorkant van treinen kunnen een bijdrage leveren. Die registreren wat er is gebeurd, wat het onderzoek naar de toedracht vereenvoudigt.



Nieuwe treinen van de NS zijn standaard uitgerust met zo'n camera.









