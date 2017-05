Utrechtse PvdA-fractievoorzitter Haage weg uit politiek en stad

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 19:30 uur | update: 19:52 uur

Foto: PvdA

UTRECHT - De Utrechtse PvdA-fractievoorzitter Marleen Haage verlaat de politiek. Dat heeft ze de gemeenteraad vanavond laten weten. De politica gaat vanaf 1 juni namelijk aan de slag bij de Nationale Politie. Bovendien verhuist ze met haar partner en zijn zoon naar Rotterdam.



Haage zat zeven jaar in de gemeenteraad en zegt in een brief dat dat niet altijd gemakkelijk was. "Met de fractie heb ik gezocht naar een juist evenwicht tussen fel oppositievoeren wanneer dat nodig was, en constructief samenwerken als we de stad daarmee vooruit konden helpen."



Ze kijkt al met al tevreden terug op de afgelopen jaren. "Een hoogtepunt is wat mij betreft het instellen van buurtbemiddeling, waardoor nu tientallen vrijwilligers mensen helpen bij burenruzies. Ook ben ik blij met de aanpassingen in de thuiszorg en het agenderen van discriminatie."



Haage wordt als fractievoorzitter opgevolgd door raadslid Ruben Post.



