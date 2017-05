Jaartallen komen terug op Utrechtse putdeksels

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 20:24 uur | update: 20:26 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De gemeente Utrecht is bereid om in de toekomst bij nieuwe putdeksels het jaar van productie te vermelden. Dat was jarenlang een Utrechtse traditie, waaraan eind vorige eeuw een einde kwam.



RTV Utrecht startte onlangs een zoektocht naar de oudste putdeksel van de provincie. Tot nu toe komt de oudste uit 1849, die deksel ligt in Wijk C.



De VVD wil dat de jaartallen weer terugkeren op de putdeksels en wethouder Kees Geldof vindt dat ook een goed plan. Wel benadrukt hij dat de getallen niet alles zeggen over de aanleg van het riool in de stad. Putdeksels blijven namelijk niet altijd op dezelfde plek liggen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht