KNMI: code geel voor onweer, hagel en windstoten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 20:24 uur | update: 20:31 uur

Foto: Valerie Kuypers, ANP

PROVINCIE UTRECHT - Het KNMI heeft voor vanavond code geel afgegeven voor de provincie Utrecht. Volgens het weerinstituut in De Bilt is er kans op blikseminslag, hagel en windstoten.



Het verkeer kan last hebben van de weersomstandigheden. Open water en open gebied kunnen volgens het KNMI het best gemeden worden.



De weercode geldt in ieder geval tot 22.00 uur.



