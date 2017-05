Dag van de dwangstoornis: "Ik maak van alles lijstjes"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 12 mei 2017, 06:00 uur

UTRECHT - In Nederland hebben zo'n 250.000 mensen te maken met een dwangstoornis. De problemen bij deze patiŽnten lopen uiteen van smetvrees tot agressieve gedachten over seks en geweld. Om hun problemen op de kaart te zetten organiseert psychiater en ervaringsdeskundige Menno Oosterhoff vandaag de eerste Dag van de dwangstoornis.



Oosterhoff weet als geen ander wat een dwangmatige ziekte met een patiŽnt doet. "Ik maak van alles lijstjes. Iedereen heeft wel eens dat die ergens niet op kan komen en dat die iets moet weten. Dat is heel vervelend en je kan eigenlijk niet echt verder met je dag voordat je erachter bent. Nou, dat heb ik dus de hele dag door."



COMING OUT

De psycholoog is blij dat hij als patiŽnt z'n 'coming out' heeft gehad. "Eigenlijk reageerde iedereen heel positief toen ik het vertelde. Het zorgt ervoor dat mensen nu eerder iets met me delen en meer tegen me zeggen. Ook ben ik een soort van rolmodel. Mensen zien dat je zelfs hulpverlener kan worden, ook al heb je zelf een dwangstoornis. Het helpt dus echt in de gesprekken met mensen."



Oosterhoff schreef uiteindelijk een boek over zijn stoornis, maar toch begrijpt hij maar al te goed dat veel mensen zich schamen om over hun problemen te praten. "Schaamte werkt het beste in het geheim. Voor mensen is naar zo'n dag als vandaag gaan al een hele stap. Ik wil zeker niet zeggen dat iedereen het maar moet vertellen."



SOLLICITATIEGESPREK

Oosterhoff heeft niet altijd een pasklaar antwoord op vragen van patiŽnten, zo geeft hij toe. "Mij wordt vaak gevraagd of mensen het moeten zeggen tijdens een sollicitatiegesprek. Dat vind ik een moeilijke. Ik ben er 18 jaar niet voor uitgekomen, dus wie ben ik om dat nu te veroordelen? Zolang je het belangrijk vindt wat anderen ervan vinden zou ik er niet voor uitkomen. Maar ik hoop natuurlijk dat er na vandaag een paar zijn die dit wel doen."



De Dag van de dwangstoornis is vandaag in Utrecht en wordt mede mogelijk gemaakt door onder meer het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie, GGZ Nederland en de Hersenstichting.





