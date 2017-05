Waterpoloërs UZSC voor derde keer op rij kampioen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 21:10 uur | update: 21:22 uur

UTRECHT - UZSC is donderdagavond voor de derde keer op rij landskampioen geworden. De Utrechtse waterpoloŽrs wonnen in hun eigen Krommerijn-zwembad met 7-3 van Het Ravijn uit Nijverdal.



De periodestanden waren 1-1, 3-1, 0-0 en 3-1. Er waren veel mensen afgekomen op het kampioensduel.



UZSC heeft de best-of-5 al na drie duels beslist. De eerste wedstrijd werd met 12-6 gewonnen door de Utrechters. De tweede werd gewonnen na strafworpen.



UZSC was ook de afgelopen twee seizoenen landskampioen. Tegenstander Het Ravijn veroverde de titel nog nooit.



EUROPA

De Utrechters mogen door de landstitel volgend seizoen Europese wedstrijden gaan spelen, maar het is nog maar de vraag of dat daadwerkelijk gebeurt. Het kost namelijk geld om Europa in te gaan en daarvoor moeten sponsoren gevonden worden.



