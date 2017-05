Opnieuw hinder door afsluiting A1

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 21:12 uur | update: 21:23 uur

AMERSFOORT - Automobilisten moeten dit weekend opnieuw rekening houden met vertraging op de A1 rond het knooppunt Diemen. De weg is richting Amsterdam tussen afrit Muiden/Weesp en Diemen/IJburg afgesloten vanaf vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur.



Verkeer wordt hier omgeleid via de A9, A2 en A10. De verbindingsweg van de A1 naar de A9 is gewoon bereikbaar, maar heeft beperkte capaciteit. Volgens Rijkswaterstaat kan de extra reistijd hierdoor oplopen tot dertig minuten.



In het knooppunt zelf is de verbinding van de A9 (Gaasperdammerweg) naar de A1 richting Amsterdam en Diemen afgesloten. Verkeer wordt hier omgeleid via de A2/S112 en A10. Verkeer uit het oosten van het land met bestemming Schiphol wordt geadviseerd via Utrecht te reizen (A28, A2).



Eind vorige maand was de A1 afgesloten tussen de knooppunten Diemen en Muiderberg. Dat leidde tot files op de sluipwegen.



