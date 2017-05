Auto botst op boom in Baarn, bestuurder gewond

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 21:37 uur | update: 21:42 uur

BAARN - Bij een eenzijdig ongeluk op de Eemnesserweg in Baarn is een gewonde gevallen. Een automobilist botste met zijn voertuig op een boom.



Het is onduidelijk hoe het met het slachtoffer gaat. Hij is onderzocht door ambulancepersoneel.



Het nog onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren.



