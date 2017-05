Opnieuw staking bij Holland Casino

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 21:45 uur | update: 22:03 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Bij Holland Casino in Utrecht wordt in de nacht van donderdag op vrijdag gestaakt. Vanaf 23.00 uur leggen naar schatting zo'n veertig tot vijftig medewerkers het werk neer, hebben de vakbonden laten weten.



Het is niet voor het eerst dat er wordt gestaakt bij het staatsgokbedrijf. Het gaat om de twaalfde staking sinds april.



BEPERKT SPELAANBOD

Volgens FNV-bestuurder Ralph Smeets vinden de acties plaats tijdens de drukste uren van de dag. Holland Casino laat RTV Utrecht weten dat het casino gewoon tot 3.00 uur openblijft, maar dat klanten alleen gebruik kunnen maken van een beperkt spelaanbod.



Vakbonden FNV, De Unie en ABC eisen met de acties onder meer maatregelen tegen de hoge werkdruk en een loonsverhoging van 2,5 procent per jaar. Ook vrezen zij dat de aanstaande privatisering van Holland Casino na eerdere reorganisaties opnieuw banen zal kosten.



GESTEGGELD

De cao waarover wordt gesteggeld geldt voor zo'n 3000 werknemers die werken bij de veertien vestigingen van Holland Casino.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht