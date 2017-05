Galgenwaard wordt spookhuis

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 12 mei 2017, 06:47 uur | update: 07:02 uur

UTRECHT - Stadion Galgenwaard verandert zaterdagavond in een spookhuis. Een groep studenten van het ROC Midden Nederland organiseert dan een spooktocht voor tieners.



Voor een schoolproject moesten de studenten iets leuks organiseren voor de Junior Tigers, de jeugdsupportersclub van FC Utrecht. "We dachten eerst aan leuke voetbalspelletjes, maar dat vindt de leeftijdscategorie 13-16 toch niet zo leuk", zegt student Nienke van Wijk. "Toen kwamen we op het idee voor een ecape room. Dat is helemaal in."



Bij een escape room moet je als groep uit een kamer ontsnappen door raadsels op te lossen en voorwerpen als sleutels te vinden. Onder andere het spelershome en de kleedkamers worden daarvoor griezelig aangekleed.



FC Utrecht is enthousiast over de spooktocht. De club verwacht er nieuwe leden voor de jeugdfanclub mee te trekken.



