Gesprek over parkeerprobleem trucks

Foto: ANP Lex van Lieshout

HOUTEN - Op initiatief van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en EuroparlementariŽr Peter van Dalen van de ChristenUnie en SGP wordt vandaag in Houten een wegconferentie gehouden. Onderwerp van gesprek is het nijpende tekort aan bewaakte parkeerplaatsen voor vrachtwagens.



Het probleem speelt zeker niet in de laatste plaats in de provincie Utrecht. Tussen Woerden en Amersfoort is er niet ťťn parkeerplaats voor vrachtwagens.



Op de vluchtstrook langs de A12 staan regelmatig vrachtwagens stil. Irritatie en onveilige situaties zijn daardoor aan de orde van de dag. Op de schaarse parkeerplaatsen zijn bovendien vaak niet voldoende voorzieningen, zoals toiletten.



Vrachtwagenchauffeurs moeten verplicht iedere 4,5 uur hun wagen aan de kant van de weg zetten. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete.





