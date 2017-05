Taxichauffeurs boos over omrijroute bij station

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 12 mei 2017, 09:31 uur | update: 10:32 uur

UTRECHT - Het broeit onder de taxichauffeurs bij Utrecht Centraal. Vanaf maandag kunnen ze niet meer vanaf het Smakkelaarsveld via de tunnel onder het spoor naar de westkant van het station komen.



De bouw van de grootste fietsenstalling ter wereld in een volgende fase is beland en de taxi's moeten daarvoor wijken. Chauffeurs zijn zo ontevreden over de alternatieve route dat ze acties overwegen.



Taxi's moeten nu omrijden via de Catharijnesingel. Niet ver, maar het duurt veel langer, zegt chauffeur Tim Vermeer. "Alles moet daar al langs, ook het vrachtverkeer. Het gaat geheid vastlopen." Ook vervelend voor de klant, want de meter blijft gewoon lopen.



INSPRAAK

Wat de chauffeurs vooral steekt is de gebrekkige communicatie van de gemeente "We worden niet geÔnformeerd en hebben totaal geen inspraak." VVD-raadslid Van Schie herkent zich in dat beeld: "Er is veel onzekerheid en dat levert wrevel op."



Volgens Van Schie zal er uiteindelijk een oplossing uitrollen die goed is voor de chauffeurs. "Maar tot die tijd wordt het overleven. Voor nu moet het bouwputmanagement beter worden geregeld. De vrachtwagens die materiaal voor de bouw aanleveren, moeten niet in de weg rijden."



Chauffeur Tim Vermeer denkt dat het met de acties niet zo'n vaart zal lopen. "We staan voor een voldongen feit en we begrijpen ook wel dat er weinig tot geen alternatieven zijn." Al ziet Vermeer wel een oplossing om de zaken wat te verzachten: "De taxi's naar de Jaarbeurszijde en de bussen naar de stadskant. Daar is plek zat."



