Verdachte overval De Holle Bilt ontkent ondanks DNA-bewijs

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 12 mei 2017, 10:31 uur | update: 10:35 uur

Foto: ANP

DE BILT/ZEIST - De verdachte van een gewelddadige woningoverval in De Bilt vorig jaar is voor de rechter verschenen in Utrecht. De 22-jarige Zeistenaar hield vol dat hij niets met de zaak te maken heeft.



De slachtoffers werden op 15 september vorig jaar door drie mannen overvallen en opgesloten in hun huis aan De Holle Bilt. Ze werden beroofd van kostbare sieraden. De mannen vertrokken in de BMW van het echtpaar, die later brandend aangetroffen werd. De mannelijke bewoner raakte gewond bij de overval.



DNA

Van de verdachte is DNA gevonden op een regenpak dat bij de gestolen auto lag. De Zeistenaar zei dat hij het regenpak in het verleden wel eens heeft gebruikt, maar dat iemand anders het tijdens de overval aan heeft gehad.



In de zaak werd nog een tweede verdachte aangehouden. Die heeft dertig dagen vastgezeten, maar is nu vrij. Hij is nog wel verdachte. De 22-jarige Zeistenaar zit nu drie maanden vast. Zijn advocaat vroeg tijdens de zitting ook voor hem om voorlopige vrijlating.



Het OM verwacht dat de inhoudelijke behandeling over drie maanden aan bod komt.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht