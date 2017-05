Te veel hoogbouw in De Bilt: KNMI stoot neerslagradar af

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 12 mei 2017, 10:50 uur | update: 10:58 uur

DE BILT - Het KNMI heeft afscheid genomen van de neerslagradar in De Bilt. Door de vele hoogbouw in de omgeving is het zicht op de horizon minder geworden. In het Gelderse Herwijnen is een betere plek gevonden om de neerslag te meten.



Of de markante witte bol nu ook wordt weggehaald uit De Bilt is niet duidelijk, zegt Jan Rozema, hoofd weerkamer van het KNMI. "We weten nog niet wat we er mee willen. We kunnen de toren terugbrengen in de staat waarin hij ooit is gebouwd. We kunnen hem ook zo laten staan."



Een neerslagradar laat zien waar neerslag valt en hoe intensief die is. Behalve in Herwijnen staat er ook een in Den Helder.



