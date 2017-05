"Utrecht moet morgen een bewaakte P voor vrachtwagens aanleggen"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 12 mei 2017, 11:05 uur | update: 11:36 uur

Foto: ANP

HOUTEN - De provincie Utrecht moet 'morgen' beginnen met de aanleg van beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Dat zei de Houtense Europarlementariër Peter van Dalen op Radio M Utrecht. In onze regio is een tekort aan plekken voor chauffeurs om te overnachten.



Van Dalen verbaast zich er over die schaarste in onze regio. "Er lopen veel belangrijke assen door onze provincie, de A1, A2, A12, A27 en A28. En toch is er geen enkele bewaakte parkeerplaats voor vrachtwagens. Dat is heel gek!" En dus roept hij op om snel te beginnen met de aanleg van één of meer van parkeerplaatsen met een hek er om, en voldoende voorzieningen.



FONDS

Volgens Van Dalen stelt Europa daar geld voor beschikbaar. "Er is een fonds van enkele tientallen miljoenen. Dan gaat het om co-financiering, dat wil zeggen dat het bedrijfsleven een deel betaald, en Europa de rest."



URGENT

Waar de beveiligde parkeerplaatsen moeten komen geeft de Houtenaar niet aan. Wel dat het probleem urgent is. "Bij Nieuwegein langs de A27 staan de parkeerplaatsen De Kroon en De Knoest elk weekend helemaal vol." Ook is er een probleem op het traject van Woerden naar Zwolle. En chauffeurs die niet bekend zijn in Nederland komen in de problemen op de A12 en de A28 omdat er op het hele stuk tussen Harmelen en Strand Nulde geen verzorgingsplaatsen zijn.



Chauffeurs zijn verplicht om elke 4,5 uur hun vrachtwagen stil te zetten. Buitenlandse chauffeurs laten zich regelmatig verrassen doordat ze op dat traject geen P tegenkomen, en zetten hun vrachtwagen dan maar op de vluchtstrook stil.



