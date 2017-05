Student kan kamerprijs laten checken op Neude

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 12 mei 2017, 11:34 uur | update: 11:37 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De Landelijke Studenten Vakbond start vandaag in Utrecht een prijs-check-campagne. Volgens de bond betalen veel studenten veel te veel voor hun kamer en dat kunnen ze vandaag zelf laten checken, op de Neude.



"In Utrecht betaalt 83% van de studenten te veel huur", zegt Marte Wolthuizen van de Studentenvakbond. "Een enorm percentage en een groot probleem."



De prijs-check in Utrecht maakt deel uit van een landelijke toer van de LSVB langs andere studentensteden.



