Man onder het puin bij instorting Woerden

WOERDEN - Bij de renovatie van het stadhuis in Woerden is een van de betonnen vloeren ingestort. Er ligt een bouwvakker onder het puin.



Er is geen contact met het slachtoffer. Hulpdiensten mogen vanwege veiigheidsredenen het gebouw niet in.



Het lijkt erop dat een vloer van de tweede etage is losgeraakt en ook de vloer op de eerste etage heeft doen instorten.



Er is een traumahelikopter opgeroepen en een speciaal team van de veiligheidsdiensten in de regio Haaglanden is onderweg om te assisteren.



