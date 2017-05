Beatrix bij conferentie spierziekten in Zeist

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 12 mei 2017, 11:39 uur | update: 12:49 uur

ZEIST - Jonge onderzoekers voor spierziekten verzamelen zich vandaag in Zeist voor Muscles2Meet. Een conferentie waar ervaringen en kennis worden uitgewisseld. Prinses Beatrix was aanwezig bij de opening van de conferentie.



De prinses is de beschermvrouwe van het Prinses Beatrix Spierfonds. Dat fonds houdt zich bezig met het inzamelen van geld voor het bestrijden van spierziekten en het steunen van mensen die daarmee te kampen hebben.



De bijeenkomst in Zeist richt zich met name op jonge onderzoekers, omdat zij een grote rol kunnen spelen bij toekomstig onderzoek, zegt Simone van den Berge, organisator van Muscles2Meet. "Het onderzoek naar spierziekten in Nederland is van hele hoge kwaliteit. Daar zijn we blij mee. Maar voor alle zeshonderd spierziekten is niet zo maar een oplossing gevonden. Dus dan moet je investeren in de toekomst."



De conferentie begon met een officiŽle opening, waarbij ook prinses Beatrix aanwezig was. Daarna zijn er de hele dag lezingen en bijeenkomsten.



