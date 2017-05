Auto ramt kapsalon in Woudenberg

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 12 mei 2017, 13:06 uur | update: 13:07 uur

WOUDENBERG - In het centrum van Woudenberg is rond het middaguur een kapsalon geramd. Daarbij is flinke schade ontstaan en een gewonde gevallen.



Het lijkt erop dat de automobilist zich op de Koningin Emmastraat heeft vergist in de pedalen of koppeling. Met volle vaart reed hij in op de pui van Clark's Haarmode.



De bestuurder is met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis, de auto is zwaarbeschadigd en de gevel moet gestabiliseerd worden.



