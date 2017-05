Drie Polen voor de rechter vanwege zware mishandeling

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 12 mei 2017, 13:06 uur | update: 14:48 uur

UTRECHT - In de rechtbank in Utrecht dient de zaak tegen drie Polen die verdacht worden van mishandeling van een man in Bunschoten-Spakenburg. De drie zouden in december het slachtoffer onder meer bewerkt hebben met een strijkijzer en hem overgoten hebben met kokend water.



De politie vond het 25-jarige Poolse slachtoffer 's nachts zwaargewond op de Kronkels. Drie verdachten, een 32-jarige, een 34-jarige en een 47-jarige man uit Bunschoten, werden nog dezelfde nacht aangehouden. Zij werden opgepakt in een woning waar Poolse arbeidsmigranten wonen.



LITER VODKA

Tijdens de zitting verklaarden de verdachten dat ze die avond veel gedronken hadden. Een van hen zou een liter vodka gedronken hebben. Volgens de verdachte heeft hij het slachtoffer niet beroofd of mishandeld.



De rechter liet tijdens de zitting foto's zien van de verwondingen van het slachtoffer. Zijn gezicht is zo ernstig verbrand dat collega's hem niet meer zouden herkennen. Het slachtoffer lag na de mishandeling meer dan een maand in het ziekenhuis. Hij had onder meer een hersenbloeding, brandwonden, gebroken ribben een gebroken neus.



Burgemeester Melis van de Groep noemde de mishandeling in december "volstrekt onaanvaardbaar". Verslaggever Rik Dogger volgt de zaak via Twitter.



