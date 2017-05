Ten Hag zwijgt als het graf over 7,5 ton

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 12 mei 2017, 14:44 uur | update: 16:04 uur

Trainer Erik ten Hag laat zich met geen woord uit over de ontstane situatie Foto: ANP

UTRECHT - Na afloop van de vrijdagtraining op het sportcomplex van FC Utrecht ging het maar over één ding; De 750.000 euro die het de club oplevert als het zondag de laatste competitiewedstrijd tegen AZ verliest. Maar trainer Erik ten Hag onthield zich wijselijk van ieder commentaar op de kwestie.



Als AZ er in slaagt om in de eindrangschikking boven Vitesse te blijven gaat FC Utrecht de Arnhemmers voorbij in de wedloop om de televisiegelden. Dat levert de club een slordige zeven-en-een-halve ton op boven het geld dat de club al gaat krijgen. Een astronomisch bedrag voor een club als FC Utrecht die al jaren rode cijfers schrijft.



GAS TERUG

Niemand zou het de directie dan ook kwalijk kunnen nemen als ze het elftal zouden sommeren wat gas terug te nemen tegen AZ. Ten Hag ontweek handig elke vraag en ook de directieleden waren niet beschikbaar voor commentaar. Toch vind iedereen buiten het elftal het niet meer dan logisch dat FC Utrecht het geld pakt. De vierde plaats is tenslotte al binnen.



BOOKMAKERS

Misschien dat het feit dat FC Utrecht niet op volle oorlogssterkte naar Alkmaar afreist een indicatie. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat drie dagen later ook al de eerste play-offwedstrijd wacht. "Ik wil spelers die weinig spelen ritme laten opdoen en onze sterkhouders rust geven. De play-offs gaan tenslotte een slijtage slag worden", liet Ten Hag optekenen. De bookmakers houden in ieder geval al rekening met een nederlaag van FC Utrecht. Bij winst van de Utrechters verdien je tien keer je inzet.





