Leasemaatschappij is twee busjes kwijt van Klomp Groepsvervoer

Het busje stond een jaar lang onbeheerd in de straat Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Een jaar lang heeft een Volkswagenbusje onbeheerd in de Utrechtse Scherpenburglaan gestaan. Het busje is eigendom van leasemaatschappij Van Mossel uit Tilburg. Die had het verhuurd aan Klomp Groepsvervoer.



Klomp ging ruim een jaar geleden failliet. Vlak daarvoor had vakbond FNV nog een kort geding gevoerd tegen het taxibedrijf. De uitkomst daarvan was dat chauffeurs hun busjes onder zich mochten houden als onderpand voor achterstallig loon. Maar dat loon kwam niet meer, want Klomp ging failliet.



Van Mossel had enkele honderden busjes geleverd aan Klomp. Financieel directeur Jurrie Scholtens van de leasemaatschappij laat weten dat er sinds het faillissement drie busjes zoek zijn. De maatschappij heeft geen flauw benul waar ze staan. Het bedrijf zegt dat ze aangifte heeft gedaan van diefstal. Het busje op de Scherpenburglaan staat echter niet gesignaleerd als gestolen bij de RDW.



RTV Utrecht wees de eigenaar op het bestaan van het taxibusje in Hoograven. Vandaag heeft een autotransporter van Van Mossel het voertuig opgehaald. Dat ging niet zonder slag of stoot. De reservesleutel heeft geen chip om de startonderbreker uit te zetten, en de remmen zaten na een jaar stilstaan muurvast. Uiteindelijk lukte het de sleper het busje op te laden.



Het bedrijf maakt zich niet heel veel zorgen over de andere twee busjes, directeur Scholtens laat weten dat dat nu een zaak van de verzekering is. Als u desondanks weet waar de andere twee busjes zijn, dan mag u mailen naar verslaggever Marc van Rossum du Chattel marc@rtvutrecht.nl.



