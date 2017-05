"Vertekend beeld over geitenboerderij grotendeels weggenomen"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 12 mei 2017, 17:45 uur | update: 18:46 uur

LEERSUM - De boer uit Leersum die een open stal wil bouwen om bijna duizend geiten te houden, denkt dat het vertekende beeld rond de risico's van de geitenboerderij grotendeels zijn weggenomen. Donderdagavond is de kwestie tijdens de Avond van de Raad met buurtbewoners en raadsleden van de gemeente Utrechtse Heuvelrug besproken.



De boerderij ligt naast landgoed Zuylestein en de geplande stal komt zo'n honderd meter van het landgoed te staan. Eigenares van het landgoed Jemima de Brauwere is daarom een van de bezorgde buren. "Het allerbelangrijkste voor ons is het risico van Q-koorts", zei ze eerder tegen RTV Utrecht.



Na de bijeenkomst donderdagavond denkt boer Levi de Lange dat een groot deel van die angst is weggenomen. "Aan het eind van de vergadering heeft onze adviseur een samenvatting gemaakt. Daarin blijkt dat we aan alle eisen voldoen en alles zullen doen om het risico op Q-koorts binnen de perken te houden."



Ook ging het volgens De Lange in de media vaak om de geplande bouw van een megastal, wat niet zo is. "De beeldvorming rond de geplande open stal was scheef en daarom hebben we met een foto te laten zien hoe wij de stal willen bouwen. Zo is het duidelijk geworden." Een open stal wordt natuurlijk geventileerd met doeken die open en dicht kunnen. Gesloten stallen, waar vaak kippen en varkens in zitten, worden mechanisch geventileerd.



Ook raadslid Lyander Schmitz wist dat niet, totdat hij op bezoek ging bij een soortgelijke geitenboerderij om de situatie in te schatten. "Ik kreeg eerst de indruk dat we zo'n stal echt niet moeten willen, als je over een megastal en Q-koorts hoort. Tenminste, dat gaat er door je heen als consument", vertelt hij.



Afgelopen zondag ontving de gemeente een brief van de familie De Lange. Daarop besloot het raadslid langs een soortgelijke boerderij in Maarsbergen te gaan. "Het viel me meteen op dat de stank er niet of nauwelijks is, net als het lawaai. Daarmee vielen er meteen twee bezwaren weg. Wat mij dan heel erg tegenvalt, is dat niemand de moeite doet om even op de boerderij te gaan kijken."



Op 20 mei heeft de familie meer raadsleden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij de boerderij in Leersum.



