Persconferentie instorting Woerden om 17.30 uur

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 12 mei 2017, 16:30 uur | update: 17:56 uur

Foto: RTV Utrecht / Anne-Marie Verhagen

WOERDEN - De brandweer weet waarschijnlijk waar het slachtoffer in Woerden onder het puin van het stadhuis ligt. Een woordvoerder vertelde dat er een "oranje hesje is gezien."



Het slachtoffer is vermoedelijk een medewerker van Lek Sloopwerken uit Woerden. Het bedrijf bevestigt dat het als enige op het project aan het werk is.



Vanochtend stortte het oude gemeentehuis van Woerden in. Twee lagen van het pand dat gerenoveerd wordt zijn ingestort. Vanwege instortingsgevaar kunnen hulpdiensten nauwelijks uit de voeten in het pand.



Een groot deel van de omgeving is afgezet. Ook de wegen zijn afgezet om trillingen in het pand en verdere instorting te voorkomen. Een speciale kraan is onderweg om het puin weg te graven.



Om 17.30 uur volgt een persconferentie van de gemeente Woerden. Deze zal live te volgen zijn op RTV Utrecht en op het YouTube-kanaal van RTV Utrecht.







-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht