Geldtransporteur SecurCash sluit vestiging Houten

HOUTEN - Geldtransporteur SecurCash vertrekt uit Houten. Het bedrijf zegt flink te moeten reorganiseren en verplaatst het hoofdkantoor van Houten naar Delft.



Ook de vestiging in Amsterdam gaat dicht. Volgens vakbond CNV verliezen in totaal ongeveer 140 mensen hun baan. De reorganisatie zou nodig zijn omdat er steeds minder contant geld gebruikt wordt.



Volgens Peter de Ridder van vakbond CNV wil SecurCash de ontwikkelingen in de sector niet afwachten. "De veranderingen op de geldmarkt gaan razendsnel", zegt De Ridder. "Steeds minder mensen betalen contant. Dat heeft grote gevolgen voor de geldstromen in Nederland."



"De verhouding cash en digitaal is in een paar jaar tijd ingrijpend veranderd en die ontwikkeling gaat door", zegt De Ridder. "Dat heeft helaas ook gevolgen voor een bedrijf als SecurCash, dat nu eenmaal draait op het vervoer van cash geld."



Het huidige SecurCash ontstond in 2015 na een fusie tussen het voormalige Brink's Nederland en SecurCash.



