Burgemeester Woerden: "Onmogelijk dat slachtoffer nog leeft na instorting"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 12 mei 2017, 17:39 uur | update: 17:58 uur

Foto: RTV Utrecht / Anne-Marie Verhagen

WOERDEN - De man die bij de instorting van het stadhuis in Woerden onder het puin terechtkwam, heeft dat niet overleefd. Daar gaan de hulpdiensten vanuit, meldt burgemeester Molkenboer tijdens een persconferentie.



Vanmorgen vroeg stortte het oude gemeentehuis van Woerden in tijdens een renovatie. Twee verdiepingen kwamen naar beneden.



Hulpdiensten hebben het slachtoffer nog niet kunnen bereiken vanwege het instoringsgevaar. Maar burgemeester Molkenboer zegt dat het onmogelijk is dat de man nog leeft. De rest van de operatie zal dan ook gericht zijn op het bergen van het slachtoffer, zegt Molkenboer.



De oorzaak van het ongeval is nog onbekend, zegt de brandweer. Nu wordt vooral gekeken naar het veiligstellen van de situatie. "We zijn in kaart aan het brengen hoe onveilig het is en we overleggen hoe we het verder gaan aanpakken."



Het slachtoffer is vermoedelijk een medewerker van Lek Sloopwerken uit Woerden. Het bedrijf bevestigt dat het als enige op het project aan het werk is.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht