Boze taxichauffeurs Utrecht voeren maandag actie tijdens spits

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 12 mei 2017, 19:37 uur | update: 20:29 uur

Foto: RTV Utrecht / Robert Jan Booij

UTRECHT - Taxichauffeurs gaan maandag actie voeren tijdens de spits in Utrecht. Ze zijn boos over de verkeerssituatie rond Utrecht Centraal.



Vanwege de aanleg van een grote fietsenstalling bij het station, moeten de chauffeurs de komende tijd omrijden. Ze mogen niet meer via het Smakkelaarsveld naar de andere kant van het station. In plaats daarvan moeten ze via de Catharijnesingel, maar daar verwachten ze veel problemen.



VASTLOPEN

"Het is niet ver, maar het duurt veel langer", zegt chauffeur Tim Vermeer. "Alles moet daar al langs, ook het vrachtverkeer. Het gaat geheid vastlopen."



Maandagochtend willen ze dat aantonen door tijdens de spits met 60 tot 70 taxi's de omleidingsroute van de gemeente te rijden. Ze verwachten daarmee het verkeer flink te ontregelen en zo de aandacht van de gemeente te krijgen.



WREVEL

Niet alleen de omleidingsroute veroorzaakt wrevel bij de taxirijders. Volgens de chauffeurs communiceert de gemeente gebrekkig en is er geen enkele mogelijkheid tot inspraak.



Door de werkzaamheden bij Utrecht Centraal worden de taxistandplaatsen daar steeds onaantrekkelijker, vinden de taxichauffeurs. Taxiplatform Regio Utrecht Regio Utrecht sprak eerder deze week in een brandbrief aan de gemeente al van "een doodsteek" voor de standplaats aan de centrumkant.



DUPE

Daarnaast vinden de chauffeurs dat er meer ruimte voor ze gecreŽerd moet worden. "Betere zichtlocaties en meer standplaatsen", zegt taxichauffeur Tim Vermeer. Volgens de chauffeurs zijn zij de dupe van jarenlange werkzaamheden bij het station en is daar geen enkele compensatie voor.



Vermeer ziet wel een oplossing om de zaken wat te verzachten: "De taxi's kunnen naar de Jaarbeurszijde. Daar is plek zat."



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht