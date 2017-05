Overval op horecazaak Maarssen, dader is gevlucht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 12 mei 2017, 20:58 uur | update: 21:08 uur

Foto: Koen van Weel, ANP

MAARSSEN - Een horecazaak aan het Bisonspoor in Maarssen is vanavond overvallen. De dader is gevlucht.



De overval werd even na half negen gemeld bij de politie. Het is nog niet bekend of er op het moment van de overval mensen aanwezig waren in de zaak. Ook is nog niet duidelijk of de overvaller gewapend was en of er iets is buitgemaakt.



