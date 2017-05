Nog geen duidelijkheid over sloop stadhuis Woerden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 07:51 uur | update: 08:10 uur

Foto: RTV Utrecht / Anne-Marie Verhagen

WOERDEN - De gemeente Woerden bekijkt nog of het oude stadhuis snel gesloopt moet worden of dat dit op een later moment zal gebeuren. De sloop is noodzakelijk, nadat het gemeentehuis gisterochtend tijdens bouwwerkzaamheden instortte. De bouwvakker die onder het puin lag kon pas rond 20.00 uur geborgen worden.



De berging verliep moeizaam, omdat er een groot risico was op verdere instorting van het gebouw. Uiteindelijk werd een speciale kraan ingezet om brokstukken weg te halen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Bij het sloopbedrijf en de gemeente Woerden heerst grote verslagenheid, zei burgemeester Molkenboer.



De instorting, gebeurde tijdens sloopwerkzaamheden. Het gebouw stond leeg. Er werd al een paar maanden gewerkt aan het strippen en deels slopen van het stadhuis. Volgend jaar juli zouden de werkzaamheiden klaar zijn.



De Inspectie SZW onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht