Auto te water in Hoogland, inzittenden ongedeerd

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 08:10 uur | update: 08:16 uur

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Foto: AS Media

HOOGLAND - In Hoogland is een automobilist het water ingereden. Rond middernacht raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt op de rotonde van de Bunschoterstraat.



De auto met Pools kenteken reed vervolgens het water in. De inzittenden bleven ongedeerd.



Het is onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht