Doodgestoken vluchteling straks herdacht in Utrechtse Marcuskerk

Na de dood van de man werden kaarsen aangestoken. Foto: RTV Utrecht / Peter Knieriem

UTRECHT - In de Marcuskerk in Utrecht is vandaag een herdenkingsdienst voor de vluchteling uit Eritrea die vorige week werd doodgestoken. De 18-jarige Luel Ymesgen werd op de Wijnesteinlaan voor Villa Vrede in Hoograven doodgestoken.



Bij Villa Vrede worden mensen opgevangen die geen verblijfsvergunning hebben. Vorige week werden er ook bloemen bij het centrum gelegd. De instelling is ook een inzamelingsdienst gestart om de man naar Eritrea te brengen om daar begraven te worden. De dienst begint straks om 10.00 uur.



De verdachte is bekend bij de politie, maar is nog niet opgepakt.



