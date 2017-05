Songfestivalliefhebbers welkom in TivoliVredenburg en De Flint

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 08:31 uur | update: 09:01 uur

OG3NE tijdens de halve finale. Foto: ANP

AMERSFOORT/UTRECHT - De dag van de finale van het Eurovisiesongfestival in Kiev is aangebroken. Vanavond staat OG3NE namens Nederland in de finale van het liedjesfestijn. Liefhebbers van het festival kunnen het optreden bekijken in onder meer het Amersfoortse theater De Flint en muziekpaleis Tivoli Vredenburg in Utrecht.



De zusjes zijn als zesde aan de beurt met hun liedje Lights and Shadows. Het nummer is een eerbetoon aan hun ongeneeslijk zieke moeder. Die is tot grote verrassing van de zusjes gisteravond gearriveerd in Kiev om haar dochters aan te moedigen. Donderdagavond wisten Lisa, Amy en Shelley met hun foutloze act na een spannende ontknoping de finale te bereiken.



GROTE VIJF

Nederland neemt het zaterdagavond op tegen 26 landen. Tijdens de eerste en de tweede halve finale gingen twintig landen door en de grote vijf, die het meest betalen waren net als gastland OekraÔne al verzekerd van een plek.



De helft van de punten is vrijdagavond al bepaald tijdens de generale repetitie door de internationale vakjury's. De rest wordt zaterdagavond berekend aan de hand van de stemmen van de tv-kijkers.



BOOKMAKERS

De kans dat Nederland met de winst naar huis gaat, is volgens de voorspellingen van de bookmakers niet zo groot. De strijd om de winst lijkt te gaan tussen Portugal en ItaliŽ.





-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht