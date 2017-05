RIVM: viagra vooral illegaal gebruikt

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 10:54 uur | update: 11:07 uur

Foto: ANP

BILTHOVEN - Illegale viagra is populair onder mannen. Uit onderzoek van gezondheidsinstituut RIVM in Bilthoven blijkt dat 100.000 mannen het middel illegaal gebruiken. Dat betekent dat 70 procent van de viagragebruikers de erectiemiddelen zonder recept en illegaal verkrijgt.



De illegale handel gaat via diverse wegen, zegt het Inistituut voor Verantwoord Medicijngebruikt tegen de NOS. "Van onder de toonbank tot via het internet. De pillen zijn op veel verschillende plekken te krijgen." De populairste namaak-viagra is Kamagra.



Sommige mannen gebruiken viagra als ze onder invloed van drugs zijn. Een van de bijwerkingen van bijvoorbeeld xtc is namelijk het niet kunnen krijgen van een erectie.







