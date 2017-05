Trainer Yahiaoui vertrekt bij Magreb'90

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 11:12 uur | update: 11:31 uur

UTRECHT - Jamal Yahiaoui vertrekt na dit seizoen bij derde divisionist Magreb'90 uit Utrecht. Dat laat de trainer uit Hoorn weten aan RTV Utrecht.



Magreb'90 stond bij het aantreden van Yahiaoui in januari onderaan in de derde divisie en was op sterven na dood. "Zonder enig budget zijn we de strijd aangegaan tegen gerenommeerde clubs en hebben ons kranig verweerd", stelt de trainer.



Onder leiding van Yahiaoui won de ploeg zeven duels op rij en klom van de 18e naar de 14e plaats. Maar door de puntenaftrek voor het niet tijdig op orde hebben van de licentie eisen kan het nog zomaar zijn dat Magreb'90 de nacompetitie in moet als het zondag verliest van kampioen De Dijk en als Juliana'31 en UDI'19 wel de punten pakken.



"Ik heb alles gegeven voor de club op zowel sportief en als op organisatorisch vlak", aldus Yahiaoui.







