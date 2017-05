Utrechtse politie druk met dronken stappers

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 11:31 uur | update: 11:42 uur

Agenten in de binnenstad. Foto: Politie, Twitter

UTRECHT - Stappers hebben afgelopen nacht in Utrecht voor overlast gezorgd. Volgens de politie moesten agenten een paar keer een ambulance oproepen, omdat mensen veel te veel hadden gedronken.



De politie meldt op Twitter ook dat een bekende overlastpleger in de stad was. Ze hebben ervoor gezorgd dat de rest "er geen last meer van had".



Het is onbekend of er ook stappers zijn opgepakt door de politie.



