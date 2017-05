Utrechtse branden nagebouwd met legoblokjes

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 11:44 uur | update: 13:55 uur

De molen in Oud-Zuilen en het hijskraanincident in Utrecht. Foto: RTV Utrecht (Foto 1 van 5) De brand bij het veilinghuis in Amersfoort. Foto: RTV Utrecht (Foto 2 van 5) De brandweer kwam in actie na het instorten van het Woerdense stadhuis. Foto: RTV Utrecht (Foto 3 van 5) Er waren ook demonstraties. Foto: RTV Utrecht (Foto 4 van 5) Foto: RTV Utrecht (Foto 5 van 5) ‹ ›

AMERSFOORT - De brandweer, politie en ambulancedienst organiseren vandaag in Amersfoort een Veiligheidsdag. Ze vertellen bezoekers wat er allemaal bij hun werk komt kijken. Zo wordt met een legomaquette duidelijk gemaakt wanneer de hulpdiensten precies in actie komen. Daarvoor zijn situaties nagebouwd, waarbij ze de afgelopen tijd moesten ingrijpen.



Zo is te zien dat de brandweer in actie komt bij het Amersfoortse Veilinghuis BVA, dat vorige week in vlammen opging. Ook de hulpverlening na het instorten van het stadhuis van Woerden is nagemaakt van blokjes. Datzelfde geldt voor de brandende molen van Oud-Zuilen en de hulpverlening die nodig was toen deze week een verwarde vrouw in een hijskraan klom.



De legomaquettes trokken veel bekijks. De bouwers van de brandweer zijn tot diep in de nacht aan het legoŽn waren om de bouwwerken af te kunnen maken voor vandaag.



Het evenement werd vanochtend geopend door burgemeester Bolsius. Er zijn niet alleen legobouwwerken te bewonderen. Hulpverleners houden ook demonstraties en er wordt voorlichting gegeven om de veiligheid in huis te vergroten. Voor de kinderen is er een speurtocht en kan een rondrit worden gemaakt in een oude brandweerauto.



