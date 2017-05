Slachtoffer instorting stadhuis Woerden is man (42) uit Woudrichem

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 13:03 uur | update: 13:56 uur

WOERDEN - De man die om het leven kwam door het instorten van het Woerdense stadhuis is een 42-jarige man uit de gemeente Woudrichem. Dat heeft de gemeente Woerden zojuist bekend gemaakt. Het slachtoffer kon gisteravond pas rond 20.00 uur onder het puin vandaan gehaald worden.



De gemeente laat in een persverklaring weten mee te leven met de nabestaanden van de man. "Onze gedachten gaan uit naar de familie en bekenden van het slachtoffer en zijn collega's. We wensen hun veel sterkte bij dit verlies."



SLOOP

Vanochtend heeft de gemeente het ingestorte deel van het stadhuis gesloopt. "Wat er nog van restte was instabiel en daarom is tot versnelde sloop besloten. Het werk werd verricht met behulp van drie kranen", aldus de gemeente. "Rond het middaguur zijn de werkzaamheden afgerond. Het bouwterrein is inmiddels weer veilig." Ook het noordelijk deel van het stadhuis is gesloopt, maar dat stond al op de planning.



De instorting gebeurde gisterochtend tijdens sloopwerkzaamheden. Het gebouw stond leeg. Er werd al een paar maanden gewerkt aan het strippen en deels slopen van het stadhuis.



GEBORGEN

Het duurde erg lang voodat het lichaam van het slachtoffer geborgen kon worden, omdat er een groot risico was op verdere instorting van het gebouw. Uiteindelijk werd een speciale kraan ingezet om de brokstukken weg te halen.



Het onderzoek naar de oorzaak van de instorting is nog in volle gang.



