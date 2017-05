Kelderman houdt stand in zevende etappe Giro

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 12 mei 2017, 17:30 uur | update: zaterdag 13 mei 2017, 13:36 uur

VEENENDAAL - Wilco Kelderman heeft zich vrijdag gehandhaafd in de top van het algemeen klassement van de Giro d'Italia. De wielrenner uit Veenendaal kwam in de zevende etappe van Castrovillari naar Alberobello als 40ste over de finish.



De vlakke rit in het zuiden van ItaliŽ eindigde in een chaotische massasprint, die gewonnen werd door de AustraliŽr Caleb Ewan. Jos van Emden, die lid is van de Utrechtse vereniging De Volharding, kwam als 98ste over de streep.



In het algemeen klassement staat Kelderman zestiende, op 23 seconden van rozetruidrager Bob Jungels. Van Emden is de nummer 108 in het klassement.



