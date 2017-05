Dafne Schippers opent 'haar eigen brug' in Oog in Al

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 14:33 uur | update: 14:42 uur

Er was veel belangstelling tijdens de opening. Foto: RTV Utrecht, Jiri Glaap

UTRECHT - Dafne Schippers heeft in Utrecht officieel de brug geopend die naar haar vernoemd is. De fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal verbindt Leidsche Rijn met de wijk Oog in Al. De opening trok veel kinderen, fans en andere belangstellenden naar de brug.



Dafne Schippers woonde jarenlang in Oog in Al en ging in Leidsche Rijn naar school. Schippers opende de brug samen met wethouder Van Hooijdonk en een paar kinderen uit de buurt.



Fietsers en voetgangers kunnen sinds begin vorige maand al gebruik maken van de brug.



