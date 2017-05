Politie zoekt vermiste Hooglander, motor gevonden in Eemnes

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 14:41 uur | update: 15:09 uur

EEMNES/HOOGLAND - De politie zoekt in Eemnes naar een sinds gisteren vermiste man uit Hoogland. Zijn motor is aangetroffen op de Harderwijkerweg tussen Eemnes en Blaricum. Dat meldt de wijkagent via Twitter.



De politie heeft een signalement van de man naar buiten gebracht. Hij is 58 jaar oud en 1,86 meter lang. Hij is blank, slank en heeft blauwe ogen. De man draagt een zwart motorpak met geel fluoriserende strepen. Hij heeft vermoedelijk een spijkerbroek aan.



Iedereen die meer weet over de inwoner van Hoogland wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie.



